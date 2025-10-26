پخش زنده
استاندار کرمانشاه: طرح سراسری جایگزینی چراغهای قدیمی با لامپهای پرنور و کممصرف در استان کرمانشاه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در بازدید شبانه از روند اجرای طرح ساماندهی روشنایی معابر با اعلام آغاز تعویض سراسری چراغهای قدیمی و پرمصرف در سطح استان گفت: طبق برنامه شرکت توزیع برق استان، دردو سال آینده تمامی معابر ۳۵ شهر و بیش از ۲ هزار روستای کرمانشاه با استفاده از چراغهای پرنور، کممصرف و سازگار با محیط زیست روشن خواهند شد.
منوچهر حبیبی افزود: این اقدام علاوه بر ارتقای امنیت و آرامش مردم، موجب کاهش اتلاف انرژی و رضایتمندی عمومی می شود.
وی افزود: با اجرای این پروژه و جایگزینی چراغهای کممصرف، بخش قابل توجهی از اتلاف انرژی در استان کاهش مییابد و مصرف برق به حداقل ممکن میرسد، در حالی که نور مورد نیاز معابر بهصورت یکنواخت و استاندارد تأمین