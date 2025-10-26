پخش زنده
دوحادثه رانندگی در جادههای خراسان رضوی در شبانه روز گذشته، سه کشته برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت:در ۲ حادثه واژگونی خودرو در محور ملک آباد-تربت حیدریه و شهید شوشتری مشهد در روز گذشته سه نفر جان باختند.
سرهنگ حسین میشمست افزود: در اثر وقوع پنج فقره تصادف جرحی در جادههای استان در این مدت، هشت نفر مصدوم شدند.
وی ادامه داد: صبح امروز ترافیک صبحگاهی در در بزرگراه مشهد-چناران در مسیر رفت و برگشت تا محدوده پل گلبهار و ترافیک خروجی در آزادراه شهید شوشتری پرحجم و روان گزارش شده است.