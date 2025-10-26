پخش زنده
امروز: -
مشاور اقتصادی فراکسیون کشاورزی مجلس بر ضرورت توسعه زیرساختهای حمل و نقل و توجه به معیشت ساحلنشینان در تحقق سیاستهای اقتصاد دریا محور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ولیالله آقایارزاده با اشاره به فرارسیدن شانزدهم آبان، سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۰، گفت: بررسی عملکرد کشور در توسعه زیرساختهای دریایی اهمیت ویژهای دارد.
او افزود: یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد دریا محور، توسعه حملونقل است و برای تقویت صادرات و واردات بین تجار ایران و کشورهای هدف، از جمله قاره آفریقا، باید به حمل و نقل هوایی نیز توجه شود.
آقایارزاده، گفت: برقراری مسیرهای هوایی میتواند به تأمین امنیت غذایی کشور کمک کند تا کالاهای اساسی وارد و محصولات فولادی و صنایع تبدیلی صادر شود.
او به ضرورت بهبود معیشت ساحلنشینان کشور اشاره کرد و افزود: بهرهمندی ساحلنشینان از منافع اقتصاد دریا محور باید بررسی شود تا مشخص شود سیاستها تا چه اندازه توانسته است برای آنان درآمدزایی ایجاد کند و به بهبود رضایت و کیفیت زندگیشان منجر شود.
مشاور اقتصادی فراکسیون کشاورزی مجلس، گفت: اقتصاد با محوریت دریا میتواند نقش مؤثری در توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران داشته باشد، زیرا کشور ما از دو مسیر به دریاها و کشورهای حوزه خلیج فارس و اوراسیا دسترسی دارد.