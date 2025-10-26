دومین نمایشگاه سفر، آفرود، کمپینگ، موتورسیکلت و تجهیزات ورزشی برگزار می‌شود.

نمایشگاه سفر، آفرود، کمپینگ و موتورسیکلت

نمایشگاه سفر، آفرود، کمپینگ و موتورسیکلت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دومین نمایشگاه سفر، آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ، ماجراجویی و صنایع و تجهیزات وابسته همزمان با نمایشگاه موتورسیکلت، دوچرخه و تجهیزات ورزشی برگزار می‌شود.

تاریخ برگزاری: از فردا ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ به مدت پنج روز، تا ۱۴۰۴/۰۸/۰۹.

ساعت بازدید: از ساعت ۱۵ تا ۲۱.

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی استان مرکزی واقع در اراک، سه راه خمین، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی.

نمایشگاه سفر، آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ، ماجراجویی و صنایع و تجهیزات وابسته همزمان با نمایشگاه موتورسیکلت، دوچرخه و تجهیزات ورزشی.