دومین نمایشگاه سفر، آفرود، کمپینگ، موتورسیکلت و تجهیزات ورزشی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دومین نمایشگاه سفر، آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ، ماجراجویی و صنایع و تجهیزات وابسته همزمان با نمایشگاه موتورسیکلت، دوچرخه و تجهیزات ورزشی برگزار میشود.
تاریخ برگزاری: از فردا ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ به مدت پنج روز، تا ۱۴۰۴/۰۸/۰۹.
ساعت بازدید: از ساعت ۱۵ تا ۲۱.
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی استان مرکزی واقع در اراک، سه راه خمین، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی.
