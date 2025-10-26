پخش زنده
استاندار سمنان در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بر لزوم تقویت مقابله هدفمند، آموزش عمومی و تخصصی و هماهنگی همه دستگاهها در پیشگیری از اعتیاد تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدجواد کولیوند گفت: مسیر مقابله با مواد مخدر در استان درست طراحی شده و اقدامات دستگاههای اطلاعاتی، انتظامی و امنیتی نشان میدهد مسیر مقابله با این آسیب اجتماعی بهدرستی ریلگذاری شده است. وی افزود: مقابله مؤثر با مواد مخدر بدون توجه به حوزه پولشویی و ریشههای مالی آن ناقص خواهد بود و لازم است شناسایی و انسداد منابع مالی شبکههای قاچاق در اولویت قرار گیرد.
استاندار سمنان با اشاره به عملکرد مثبت دستگاههای عضو شورا گفت: دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر باید با همکاری دستگاههای اجرایی و انتظامی، طرحهای مقابله، آموزش و پیشگیری را توسعه دهد و تمهیدات لازم برای تأمین تجهیزات و گشتهای میدانی را فراهم کند.
کولیوند افزود: آموزش و پیشگیری دو محور اساسی در مقابله با اعتیاد است و ناجا، آموزش و پرورش، دهیاریها و شهرداریها باید طرحهای آموزشی خود را تدوین و برای بررسی به دبیرخانه ارائه دهند.
به گفته او، در بودجه سال آینده شهرداریها و دهیاریها باید ردیف اعتباری ویژهای برای برنامههای فرهنگی و آموزشی مرتبط با پیشگیری از اعتیاد پیشبینی شود.
استاندار سمنان با تأکید بر اینکه کشت خشخاش و شاهدانه هیچگونه مجوز قانونی ندارد، گفت: هرگونه تلاش برای عادیسازی این موضوع مردود است و دستگاههای مقابلهکننده باید با جدیت و در چارچوب قانون با آن برخورد کنند.
وی درباره وضعیت کمپهای ترک اعتیاد نیز افزود: در اجرای ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، دستگاههای مسئول باید با هماهنگی شهرداری، بهزیستی، ناجا، سازمان مدیریت و وزارت بهداشت روند اجرای تفاهمنامههای مشترک را تسریع کنند تا خدمات درمان و بازتوانی معتادان سامان یابد.
کولیوند با تأکید بر نقش آموزش و فرهنگسازی گفت: مقابله صرف انتظامی با مواد مخدر کافی نیست و باید دستگاههای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی در خط مقدم پیشگیری قرار گیرند.
به گفته او، خانوادهها، مدارس، دانشگاهها، حوزههای علمیه، کانونهای فرهنگی و ورزشی باید سهم خود را در کاهش آسیبهای اجتماعی ایفا کنند.
وی خاطرنشان کرد: فرمانداران شهرستانها نیز موظفاند محوریت اجرای طرحهای استانی و شهرستانی را با همکاری دستگاههای قضایی، انتظامی و فرهنگی بر عهده بگیرند و طرحهای بومی خود را برای تصویب به شورای استان ارائه دهند.
استاندار سمنان در پایان ابراز امیدواری کرد که در نشست آینده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، دو طرح جامع در حوزه آموزش و پیشگیری تصویب و اجرا شود.