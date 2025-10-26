پخش زنده
امروز: -
مردمان پرتلاش روستای ارکان ۴ سالی است که بازارچهای در روز آخر هفته بنام جمعه بازار برپا کردهاند که حاصل دسترنج خود را برای عرضه به این بازارچه میآورند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، روز بازار ارکان، یکی از روزبازارهای پررونق و باسابقه روستایی شهرستان بجنورد است و در عین حال که خود، یک جاذبه گردشگری هم محسوب میشود، هر هفته چیزی حدود یک و نیم میلیارد تومان گردش مالی دارد.
زنان و مردان زحمتکش روستای ارکان حاصل دسترنج خود را برای عرضه به این بازارچه میآورند.
محصولاتی همچون لبنیات که از شیر محلی به دست آوردند تا گوشت، صنایع دستی، میوه و سبزیجات، نانهای سنتی و غذاهای گرم و دمنوشهای متفاوت که طرفداران بی شماری از سراسر خراسان شمالی و دیگر استان ها، چون تهران، سمنان، گلستان، خراسان رضوی دارد.
این بازارچه بیش از یکصد غرفه دارد.