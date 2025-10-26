به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده‌ای بویین میاندشت گفت: برای حذف نقطه حادثه خیز، افزایش ایمنی وآرام سازی عبور ومرور عملیات ساخت میدان در سه راهی آغچه از مردادماه آغاز شد.

حمید رضا رحیمی افزود: بعد از انجام زیر سازی وتعریض مسیر‌های اطراف میدان، آسفالت ریزی آن هم به طول یک کیلومتر و با بیش از ۳۰ میلیاردریال هزینه اجرا شد.

وی گفت: به زودی هم میدان سه راهی آغچه ساخته وروشنایی آن تامین می‌شود.