پخش زنده
امروز: -
عملیات آسفالت ریزی میدان سه راهی آغچه به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جادهای بویین میاندشت گفت: برای حذف نقطه حادثه خیز، افزایش ایمنی وآرام سازی عبور ومرور عملیات ساخت میدان در سه راهی آغچه از مردادماه آغاز شد.
حمید رضا رحیمی افزود: بعد از انجام زیر سازی وتعریض مسیرهای اطراف میدان، آسفالت ریزی آن هم به طول یک کیلومتر و با بیش از ۳۰ میلیاردریال هزینه اجرا شد.
وی گفت: به زودی هم میدان سه راهی آغچه ساخته وروشنایی آن تامین میشود.