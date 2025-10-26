فجر میجنگد، شیراز میدرخشد
پوستر باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز با عنوان «فجر میجنگد، شیراز میدرخشد» برای دیدار حساس مقابل استقلال تهران رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فجر سپاسی به دنبال چهارمین پیروزی خود مقابل استقلال است .
تیم فجر سپاسی شیراز این بار در ورزشگاه مدرن پارس و با پشتوانه ۹۰ درصدی هوادارانش، به مصاف استقلال تهران میرود تا در سیوهفتمین دیدار این دو تیم، دنبال چهارمین و ارزشمندترین پیروزی خود برابر آبیپوشان پایتخت باشد.
این دیدار امروز چهارم آبانماه ساعت ۱۵ در ورزشگاه پارس شیراز برگزار می شود .
تیم استقلال تهران با انجام هفت بازی و کسب ۱۰ امتیاز در رتبه سوم جدول جای گرفته و تیم فجر شهید سپاسی نیز با همین تعداد بازی و ۹ امتیاز در رده ششم ایستاده است.
این در حالی است که فجر سپاسی فصل را با سه امتیاز منفی آغاز کرد و در صورت بازگشت امتیازها، میتواند تا ردههای بالای جدول صعود کند.
این مسابقه سیوهفتمین دیدار رسمی فجر شهید سپاسی و استقلال تهران در تاریخ تقابلهای دو تیم است.
در یک جمعبندی کلی، در ۳۶ بازی گذشته در سه جام مختلف، استقلال تهران ۲۰ بار پیروز شده، ۱۳ بازی با تساوی به پایان رسیده و فجر سپاسی سه بار موفق به شکست آبیپوشان پایتخت شده است.
در مجموع این بازیها ۹۶ گل به ثمر رسیده که سهم استقلال ۶۲ گل و سهم فجر ۳۴ گل بوده است.