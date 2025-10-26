به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد گفت:این مسافران در قالب اجرای طرح مراقبت بهداشتی حین ورود به کشور در این معبر زمینی رسمی توسط سه گروه از کادر درمان تایباد مورد آزمایش قرار گرفته‌اند.

جمشیدی عنوان کرد: ۱۰۰ درصد مسافران ورودی به دوغارون از سمت افغانستان از نظر ابتلا به ۱۶ بیماری آزمایش و کنترل می‌شوند که ۸۵ درصد مسافرانی که غربالگری شدند مرد و بقیه زن بودند.

وی اظهار کرد: ۳۸۴ مورد نمونه گیری مشکوک به انواع بیماری‌های واگیر در هفت ماه گذشته امسال متناسب با ورود مسافران ایرانی و خارجی در دوغارون انجام شده است.

فرماندار تایباد گفت: ۱۷ مورد از نمونه گیری‌ها مثبت اعلام شده که اجازه ورود داده نشد.

به گفته وی، ارائه گواهی برای سلامت فرد و نداشتن انواع بیماری های واگیر توسط مسافران ورودی به ایران از سمت افغانستان قابل قبول نیست و آزمایش های شناسایی بیماری ها در مرز دوغارون به صورت رایگان انجام می شود.

وی با اشاره به این که استفاده از توان بخش خصوصی در راستای گردشگری سلامت نبایددر دوغارون مورد غفلت قرار بگیرد، بیان کرد: حمایت از سرمایه گذاران ایرانی و خارجی می تواند بستر ایجاد گردشگری سلامت را در این مرز شرقی کشور فراهم کند.

جمشیدی گفت: با توجه به حجم بالای ورود و خروج روزانه مسافر در دوغارون، ساخت فضای مستقل درمانی به مساحت ۲۰۰ متر مربع با استانداردهای لازم در این منطقه ضرورت دارد.

سالانه افزون بر یک میلیون مسافر قانونی از طریق مرز زمینی دوغارون بین ۲ کشور ایران و افغانستان رفت و آمد می کنند.

مرز زمینی دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد قرار دارد و شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.