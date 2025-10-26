وضعیت جوی استان زنجان در روز‌های آینده نسبتاً پایدار خواهد بود و آسمانی صاف و آفتابی در منطقه پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت : در این مدت، تغییرات دمایی قابل توجهی مشاهده نمی‌شود، اما از روز پنج‌شنبه با نفوذ زبانه‌های پرفشار از عرض‌های بالاتر، ضمن شمالی شدن سوی جریانات، کاهش نسبی دما نیز پیش‌بینی می‌شود.

رحمان‌نیا ، با اشاره به وضعیت جوی استان طی چند روز آینده اظهار کرد: آسمان استان زنجان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و از بعدازظهر امروز وزش باد در اغلب مناطق استان آغاز خواهد شد.

وی افزود: سرعت وزش باد از امروز افزایش می‌یابد و در برخی نقاط استان احتمال خیزش گردوخاک نیز وجود دارد؛ ازاین‌رو به شهروندان توصیه می‌شود از تردد و توقف در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره، داربست‌ها و درختان فرسوده خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: از اواخر هفته جاری بر میزان پوشش ابرها افزوده خواهد شد و در برخی مناطق استان احتمال بارش‌های پراکنده باران وجود دارد.

رحمان‌نیا با بیان اینکه دمای هوا در استان روند کاهشی دارد، تصریح کرد: هوای زنجان به‌تدریج سردتر می‌شود و انتظار می‌رود این روند تا اوایل هفته آینده ادامه یابد.