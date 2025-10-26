انهدام باند جعل اسناد تجاری و دستگیری ۱۴۵ نفر
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انهدام باند جعل اسناد تجاری و دستگیری ۱۴۵ نفر طی اقدامات هوشمندانه کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه یکی از رویههای فساد زا در حوزه تجارت، سوء استفاده از کارتهای بازرگانی است، بیان داشت: در پی دریافت گزارشی، مطلع شدیم تعدادی افراد سودجو با تبانی و همکاری با تعدادی از کارکنان دولتی، به صورت غیر قانونی و متقلبانه کارتهای بازرگانی را صادر و در قالب شبکه سازمان یافته در گمرکهای مختلف با استفاده از آنها اقدام به واردات و صادرات انواع کالا از قبیل خشکبار، آهن آلات، مصالح ساختمانی، سنگ آهن و... با کشورهای حاشیه خلیج فارس میکنند.
وی افزود: با توجه به اطلاعات به دست آمده موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار گرفت که در نهایت با پیگیریهای صورت گرفته اعضای این باند شناسایی و از اعضای این باند مدارک و مستندات متعدد جعلی کشف شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود عدم ایفای تعهدات ارزی و فرار مالیاتی، از دیگر اتهامات اعضا این شبکه سازمان یافته است که در بررسیهای اولیه از این شبکه تعداد ۱۲ هزار اسناد جعلی گمرکی از جمله اسناد مبادلات تجاری غیر قانونی به ارزش ۹۲ همت و همچنین اسناد ۱۷ همتی عدم ایفای تعهدات ارزی در مجموع به ارزش ۱۰۹ هزار میلیارد تومان کشف شد.
سردار رحیمی با تاکید بر اینکه تاکنون ۱۴۵ نفر از اعضای این شبکه دستگیر و پرونده همچنان باز و تحقیقات ادامه دارد، بیان داشت: هموطنان گرامی برای مقابله و مبارزه جدی و همه جانبهتر با جرایم و مفاسد اقتصادی میتوانند اخبار و اطلاعات خود در خصوص مواردی، چون فرار مالیاتی، تبانی در معاملات دولتی و ... را با کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.