به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) تکاب گفت: با هدف ترویج فرهنگ کار و اشتغال و بمنظور حمایت از مجریان طرح‌های اشتغال و خود کفایی بازارچه اشتغال و خود کفایی کمیته امداد تکاب گشایش یافت.

خانم قربانی افزود: بمنظور توانمند سازی خانوار‌های تحت پوشش این نهاد حمایتی دستاورد‌ها و تولیدات جمعی از افراد تحت پوشش در قالب ۲۱ غرفه بنمایش گذاشته شده است.

وی گفت: تولیدات و هنر‌های ارائه شده در این نمایشگاه شامل: فرش دست بافت تکاب، سجاده و گلیم، تابلو‌های هنری و نقاشی و طراحی، کیک و شیرینی خانگی، عسل، ژل رویال، گرده گل، تابلو‌های خوشنویسی، تولید زعفران و انواع ترشیجات و البسه می‌باشد.

خانم قربانی گفت: در این نمایشگاه ۲۱ طرح خودکفایی حضور دارد که تولیدات و هنر‌های خود را ارائه کرده‌اند.

وی افزود: تعداد ۶۰۰ نفر از مددجویان کمیته امداد شهرستان تکاب با دریافت تسهیلات اشتغال زایی برای خود شغلی پایدار فراهم کرده‌اند.