پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد استان گلستان از تفاهم نامه این نهاد با سازمان انرژی اتمی ایران) مبنی بر معافیت مددجویان تحت حمایت این نهاد از پرداخت هزینه تهیه رادیو دارو در مراجعه به مراکز پزشکی هستهای خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علیرضا نوری رئیس اداره بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد استان گلستان گفت: در اجرای بند یک از تعهدات سازمان انرژی اتمی ایران در تفاهم نامه همکاری با این نهاد، مددجویان تحت حمایت کمیته امداد از پرداخت هزینه تهیه رادیو دارو در مراجعه به مراکز پزشکی هستهای سراسر کشور معاف میشوند.
نوری اظهار کرد: بیمارانی که بنا بر تشخیص پزشک، نیازمند دریافت خدمات رادیو داروهای تک دوز بوده و سهم پرداختی آنان قابل توجه میباشد با ارائه معرفی نامه از طرف کمیته امداد به مراکز پزشکی هستهای، مشمول معافیت میشوند.
رئیس اداره بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد استان گلستان، افزود: در خصوص سایر رادیو داروهایی که به صورت عمده در اختیار مراکز پزشکی هستهای قرار دارد با توجه به سهم ناچیز پرداختی توسط بیماران عملا قابل تخفیف نمیباشد.
وی تأکید کرد: این تفاهم نامه بمنظور کاهش هزینههای مترطب درمانی بیماران نیازمندجامعه هدف این نهاد، منعقد شده است.
نوری، یاد آور شد: چنانچه مراکز هستهای استان گلستان جوابگوی متقاضیان و بیماران تحت حمایت ما نباشد، از طریق معرفی به استانهای مجاور و یا مراکز همکار با کمیته امداد استان تهران اقدام خواهد شد.