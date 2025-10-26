به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان گفت: محصول پیاز از ۶۰۰ هکتار مزارع این شهرستان در حال برداشت است و پیش بینی می‌شود حدود ۱۸ هزار تن محصول تولید شود.

شهاب الدین صالحی با بیان اینکه برداشت این محصول تا نیمه آبان ماه ادامه دارد افزود: پیاز یکی از محصولات زراعی مهم این شهرستان به شمار می‌رود که علاوه بر تامین بخشی از نیاز بازار، زمینه اشتغال فصلی را برای بهره برداران منطقه فراهم کرده است. شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.