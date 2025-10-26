پخش زنده
هم اکنون بیش از ۹۷ درصد خانوار روستایی استان از نعمت گاز بهرهمند هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: بااجرای طرحهای توسعه گازرسانی در ۶ ماهه نخست امسال، شمار انشعابات جدیدگازدر استان از دو هزار و ۱۱۹ انشعاب فراتر رفت است.
صابریفر گفت: با اقدامات انجامشده، زمینه اتصال پنج هزار و ۹۵۸ مشترک جدید گاز طبیعی در استان فراهم شده است و بدین ترتیب، تعداد کل مشترکان گاز طبیعی زنجان به ۴۳۳ هزار و ۲۱۵ مشترک رسیده است.
وی با اشاره به توسعه شبکه گازرسانی در استان گفت: در شش ماهه نخست سال، نزدیک به ۵۱ کیلومتر شبکهگذاری جدید در نقاط مختلف استان اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: در حال حاضر ۱۰۰ درصد خانوار شهری و ۹۷.۳ درصد خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهرهمند هستند.
صابریفر افزود: از ۹۱۰ روستای دارای سکنه استان زنجان، تاکنون ۷۷۸ روستا گازدار شدهاند و عملیات گازرسانی به ۹ روستای دیگر نیز در حال اجرا است.
وی با اشاره به سختگذر بودن برخی از مناطق باقیمانده استان گفت: روستاهای فاقد گاز عمدتاً در مناطق کوهستانی و صعبالعبور قرار دارند و به همین دلیل، اجرای عملیات لولهگذاری در مسیرهای سنگی و شیبدار این مناطق با دشواریهای فنی و اجرایی بیشتری همراه است.
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان میگوید: تا پایان سال ۲۳۴ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در زمینه گازرسانی به صنایع، واحدهای تولیدی و جایگاههای سوخت اجرا خواهد شد.