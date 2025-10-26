با هدف توسعه کشت‌های مقاوم و اقتصادی، ۵ هزار و ۵۰۰ اصله نهال زیتون به ارزش ۵۵۰ میلیون تومان بین کشاورزان شهرستان خورو بیابانک توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک گفت: در حال حاضر در ۹۰هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان زیتون کشت می‌شودکه ۷۵ هکتار آن بارده است و متوسط عملکرد هر هکتار بین یک تا یک و نیم تن برآورد می‌شود.

مرتضی رئیسی افزود: زیتون تولیدی شهرستان هم به صورت کنسروی و هم روغنی مصرف می‌شود، اما با توجه به روغن‌دهی مناسب و وجود دستگاه روغن‌گیری در شهرستان، بیشتر کشاورزان تمایل به تولید زیتون روغنی دارند.

وی گفت: توسعه باغات زیتون علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، در مدیریت منابع آب و پایداری کشاورزی منطقه نیز مؤثر است.