به گفته مدیر شبکه بهداشت و درمان سنندج، سال گذشته ۴۵ نفر و نیمه اول امسال ۲۵ فرد مبتلا به بیماری سل در این شهرستان شناسایی و تحت درمان قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیر شبکه بهداشت و درمان سنندج اظهار کرد: در کشور ما میزان ابتلای افراد به سل ۱۱ در ۱۰۰ هزار است و اقدامات خوبی برای کنترل این بیماری انجام شده است.

دکتر محمد شاه‌ویسی افزود: سل یکی از بیماری‌های قدیمی است و همچنان در جوامع انسانی فعال بوده و به‌طور کامل حذف نشده است.

وی یادآور شد: برخلاف تصور عمومی، سل بیماری مرگباری نیست و با همکاری بیمار و تیم درمان، به‌طور کامل قابل درمان است و روند درمان نیازمند صبر، مداومت و پیگیری منظم است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان سنندج با بیان اینکه با شروع درمان سل، شانس انتقال بیماری به اطرافیان به صفر می‌رسد اضافه کرد: حدود ۲۰ درصد از جمعیت کشور، میکروب و بیماری سل نهفته و تبدیل آن به فعال دارند.

شاه ویسی اظهار کرد: افراد مبتلا به اچ آی وی و دیابت، سالمندان، دارای نقص ایمنی و افرادی که شیمی درمانی و دیالیز می‌کنند، در معرض ابتلا به سل هستند.

وی به مردم توصیه کرد در صورت داشتن سرفه طولانی به مدت بیش از ۲ هفته حتما" به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان سنندج خستگی مفرط، بی اشتهایی و علائم تنفسی همراه با تعریق شبانه و کاهش وزن را از علائم بیماری سل عنوان کرد و افزود: در مرکز بهداشت سنندج سیستمی برای بیماریابی، پیشگیری، آموزش بیماران و شروع درمان بیماران سل وجود دارد.