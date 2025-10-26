تعداد ۱۳۵ حلقه چاه غیرمجاز از ابتدای امسال در قیروکارزین پر و مسلوب المنفعه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،مدیر امور منابع آب شهرستان قیروکارزین گفت: در راستای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، از ابتدای امسال تاکنون، تعداد ۱۳۵ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان پر و مسلوب المنفعه شد.

محمد فتحی شهنانی افزود: با این اقدام حدود نیم میلیون مترمکعب در منابع آب زیرزمینی این شهرستان‌ها صرفه‌جویی شده است.

وی بیان کرد: در پی کاهش بارندگی سال‌های اخیر، حجم ذخیره آب دریاچه سد سلمان فارسی در مقایسه با مدت مشابه کاهش یافته و لزوم صرفه‌جویی در بخش

آب‌های سطحی و نظارت بر برداشت در کانال‌های آبرسانی از مواردی است که در اولویت قرار دارد.

فتحی گفت: پر کردن چاه‌های غیر مجاز، نصب ادوات اندازه گیری برداشت چاه‌های مجاز (کنتور)، اطلاع رسانی در خصوص صرفه‌جویی مصرف آب در بخش کشاورزی و عدم کاشت محصولات آب بر از سیاست‌های آبی این مدیریت است.

وی افزود: حفاظت از آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از برداشت بی‌رویه از منابع آبی موجود در محدوده طرح مشتمل بر چاه‌ها، قنوات و چشمه‌ها در قالب انسداد و جمع‌آوری منصوبات غیرمجاز، توقیف دستگاه‌های حفاری غیرمجاز و تعدیل پروانه‌ها در دشت‌های این شهرستان از اهداف این طرح است.

مدیر امور منابع آب شهرستان قیروکارزین بیان کرد: برای جبران کمبود ذخیره آب در قیروکارزین باید ابزار اندازه گیری هوشمند کنتور نصب شود و الگوی مصرف آب کشاورزی به همت بهره‌برداران تغییر یابد.