مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای ایلام گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ میلیون و ۶۳ هزار و ۶۸۹ نفر از مرز بینالمللی مهران تردد کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سید زاهدین چشمه خاور اظهار کرد: از تعداد ۶ میلیون و ۶۳ هزار و ۶۸۹ تردد در مرز مهران؛ ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۱۲ نفر ایرانی از طریق این مرز به کشور وارد شدهاند و در همین بازه زمانی ۲ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۳۳۳ نفر ایرانی نیز از این مرز زمینی به کشور عراق سفر کردهاند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای ایلام در ادامه با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه تعداد ۵۰۳ هزار و ۴۲۳ نفر از سایر کشورها مرز مهران را به سفر به کشور عراق انتخاب کردهاند، افزود: همچنین در این مدت، ۵۷۵ هزار و ۴۲۱ نفر از کشورهای مختلف دنیا به کشور وارد شدهاند.
نزدیکی مسافت به کشور عراق و عتبات عالیات و امنیت طول مسیر در داخل خاک عراق، از دلایل مهمترین و اصلی انتخاب مرز مهران برای تردد است.
سالانه بیش از ۸ میلیون نفر از طریق این مرز تردد میکنند.
در ایام اربعین بیش از سه میلیون نفر مرز مهران را برای تردد خود برمی گزینند.