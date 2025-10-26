مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ میلیون و ۶۳ هزار و ۶۸۹ نفر از مرز بین‌المللی مهران تردد کرده‌اند.

مرز مهران و تب و تاب قدم‌هایی که همواره، بوی عشق می‌دهند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سید زاهدین چشمه خاور اظهار کرد: از تعداد ۶ میلیون و ۶۳ هزار و ۶۸۹ تردد در مرز مهران؛ ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۱۲ نفر ایرانی از طریق این مرز به کشور وارد شده‌اند و در همین بازه زمانی ۲ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۳۳۳ نفر ایرانی نیز از این مرز زمینی به کشور عراق سفر کرده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام در ادامه با بیان این‌که از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه تعداد ۵۰۳ هزار و ۴۲۳ نفر از سایر کشور‌ها مرز مهران را به سفر به کشور عراق انتخاب کرده‌اند، افزود: همچنین در این مدت، ۵۷۵ هزار و ۴۲۱ نفر از کشور‌های مختلف دنیا به کشور وارد شده‌اند.

نزدیکی مسافت به کشور عراق و عتبات عالیات و امنیت طول مسیر در داخل خاک عراق، از دلایل مهم‌ترین و اصلی انتخاب مرز مهران برای تردد است.

سالانه بیش از ۸ میلیون نفر از طریق این مرز تردد می‌کنند.

در ایام اربعین بیش از سه میلیون نفر مرز مهران را برای تردد خود برمی گزینند.