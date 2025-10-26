درخت بید کهنسال بکاول تربت حیدریه به شماره ۱۳۴۵، در فهرست میراث طبیعی ملی ایران ثبت و به استان خراسان رضوی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس اداره ثبت و حریم آثار تاریخی، ناملموس و طبیعی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی امروز گفت: تنه این درخت کهنسال با قطر حدود ۲۸۳ سانتی متر ، در حدود ۱۲ متر ارتفاع دارد.

محمود طغرایی افزود: طول سایه انداز این درخت در حدود ۲۱ متر و عرض سایه انداز نیز ۲۰ متر است و بر اساس برآورد‌های انجام شده توسط کارشناسان، پیشینگی این درخت در حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ سال برآورد شده است.

شناسایی و ثبت ملی درختان کهنسال در راستای توجه و احترام پیشینیان به محیط زیست و پاسداشت باور‌های ایشان به مواظبت از مواهبت طبیعی به عنوان ارزش‌های پایدار زیستی، انجام می‌شود.