معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: رفع تصرف و تملک غیر قانونی هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی دولتی با اجرای احکام قضایی در استان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدسروش نوروزی با اشاره به تکالیف قانونی معاونت املاک و حقوقی در راستای صیانت از بیت المال اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی این معاونت صیانت از بیت‌المال و حفاظت از اراضی دولتی است.

وی گفت: برای تحقق این هدف همکاری و همیاری دستگاه قضایی استان و نیرو‌های انتظامی همواره گره گشا بوده است.

نوروزی بیان داشت: در راستای اجرای احکام قضایی توسط اداره حقوقی و فرماندهی یگان حفاظت از اراضی ملی علیه متصرفان، یک قطعه زمین ارزشمند به متراژ ۱۵۰۰ متر مربع در شهرستان رامهرمز رفع تصرف شد.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان تصریح کرد: این رفع تصرف در تمام جبهه‌ها شامل تخریب دیوار کشی و فنس کشی، تخریب بنا و به همراه خلع ید بوده است.

وی از یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان، دستگاه قضایی و انتظامی همچنین همکاران اداره حقوقی در انجام عملیات این رفع تصرف به صورت ویژه قدردانی و تشکر کرد.

نوروزی این اقدام را حرکتی مهم در راستای حفاظت و صیانت از بیت المال، برشمرد و افزود: ارزش تقریبی این ملک بیش از ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی تلاش‌های یگان حفاظت اراضی اداره کل را در تعامل با اداره حقوقی در این مسیر موثر و پیشرو خواند و از دقت و تیزهوشی روسای اداره‌های راه و شهرسازی شهرستان‌ها قدردانی به عمل آورد.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان از همکاری مقام قضایی و همراهی مقام‌های انتظامی استان در مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق بیت المان تقدیر و تشکر کرد.

نوروزی حفاظت و صیانت از اراضی ملی را وظیفه مهم و ذاتی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها عنوان کرد و افزود: با مشاهده هرگونه تصرف با متصرفان و سودجویان در اسرع وقت برخورد قانونی خواهیم کرد.

نوروزی از شهروندان خواست تا مشاهدات خود را از موارد زمین خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.