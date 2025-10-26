پخش زنده
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: انتظار میرود تا اربعین سال آینده، بین یک تا ۲ هزار دستگاه اتوبوس جدید به چرخه حملونقل عمومی اضافه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای از پیشرفتهای انجام شده در زمینه نوسازی ناوگان حملونقل عمومی خبر داد و گفت: از ابتدای امسال، تفاهمنامهای با وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص نوسازی ناوگان اتوبوسی منعقد شده که بر اساس آن، پیشبینی میشود از اواخر سالجاری، روند ورود اتوبوسهای جدید به شبکه حملونقل کشور آغاز شود.
در این نشست که با تصویب صورتهای مالی ۱۴۰۳ و بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۴ این سازمان همراه بود، اکبری از برنامهریزی دقیق برای تقویت سامانههای هوشمند، اجرای برنامههای گسترده در حوزه پدافند غیرعامل، تقویت زیرساختهای سامانهای و سایبری، و نوسازی ناوگان اتوبوسی کشور خبر داد.
وی با تأکید بر تکالیف متعدد تعیینشده در قالب برنامه هفتم پیشرفت افزود: با وجود چالشهایی که از ابتدای سال وجود داشت، سازمان با عبور از بحران و در شرایط جنگی کشور بهویژه در حوزه حمل کالاهای اساسی، عملکردی قابل قبول و مؤثر از خود برجای گذاشت.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به اقدامات ۶ ماهه نخست سال در زمینه امنیت دادهها، اشاره کرد و ادامهداد: آمادگی زیرساختها و مقاومسازی انجام شده است که حاکی از پیشرفت مناسب و آمادگی بالای نیروهای سازمان در این حوزه است.
وی همچنین به نقش کلیدی سازمان در جابجایی حجاج از پایانههای مرزی در ایام جنگ ۱۲ روزه اشاره و بیانداشت: با وجود شرایط دشوار، سازمان موفق شد حدود ۷۰ هزار نفر از حجاج را از طریق ناوگان حملونقل جادهای به شهرهایشان منتقل کند.
اکبری ادامهداد: امسال با وجود افزایش حدود سه تا چهار درصدی تعداد زائران، جابهجایی زمینی زائران اربعین حسینی با کیفیت بالاتری نسبت به سالهای گذشته انجام شد و میزان معطلی مسافران برای سوار شدن به اتوبوس بهطور محسوسی کاهش یافت.
اکبری با ابراز قدردانی از همراهی و حمایتهای رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذیربط، یادآور شد: مسیر پیش رو با دشواریها و چالشهای فراوانی همراه بوده است، اما حمایتهای مستمر و مؤثر این نهادها، پشتوانهای ارزشمند برای سازمان در ایفای مسئولیتهای خود محسوب میشود.
در این نشست ضمن تصویب صورتهای مالی ۱۴۰۳ و اصلاح بودجه ۱۴۰۴ نسبت به اجرای برنامههای سازمان در راستای برنامه هفتم پیشرفت، ایمنی حمل ونقل، پدافند غیرعامل تاکید و درباره انتقال اموال منقول و غیرمنقول به سازمان راهداری و حملونقل جادهای، تعیین تکلیف اخذ عوارض آزادراههای مشارکتی، پیگیری درآمدهای تابلوهای تبلیغاتی، غرفهها و پارکینگهای موجود در پایانهها، خرید ماشینآلات راهداری، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مسافربری بینشهری، ایمنی حمل ونقل تبادل نظر و تصمیمگیری شد.