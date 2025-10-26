به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:فاطمه مهاجرانی ضمن حضور در بیست‌ و‌ چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی از غرفه اکسپوی بلگراد در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی بازدید کرد.

سخنگوی دولت در حاشیه این دیدار در گفتگو با دکنر بیک زاده، کمیسر ژنرال اکسپو ۲۰۲۷ بلگراد و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران، کلانتری در جریان چگونگی و مراحل مختلف برگزاری این رویداد قرار گرفت.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی ورزش و تجهیزات ورزشی، این رویداد را تلفیقی از سنت‌های کهن و میراث چند‌هزار‌ساله ایران دانست و گفت: «نمایشگاه ورزش بازتاب‌دهنده پیوند میان پیشینه فرهنگی ملت ایران و تصویری است که جهان باید از هویت ورزشی و فرهنگی ما ببیند.

وی افزود: تاریخ چند‌هزار‌ساله و فرهنگ چندقومیتی ما از مفاخر فرهنگی ملت ایران است و به نمایش گذاشتن آن در چنین رویدادهایی، از دستاوردهای ارزشمند ملی به‌شمار می‌آید که باید در سطح جهانی معرفی شود.»

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی بعنوان بزرگترین و مهم ترین رویداد نمایشگاهی ورزش کشور با مشارکت ورزشکاران رشته های مختلف، فدراسیون ها، کمیته ها، دستگاه های مرتبط، وزارت ورزش و جوانان و ده‌ها شرکت و واحد تولیدی لوازم و تجهیزات ورزشی در تهران برپا شده است.

برگزاری نشست های مختلف علمی و تخصصی، مسابقات فوتبال و فوتسال، دوچرخه سواری، رزمی، ورزش همگانی، ورش صبحگاهی،مسابقات بسکتبال، مسابات محلی، بازی های بومی و مسابقات آمادگی جسمانی در رده های مختلف سنی، از جمله برنامه های متنوع بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی است.

در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی که با همکاری وزارت ورزش و جوانان برپا شده؛ علاوه بر شرکت های تولیدی داخلی و خارجی ؛ فدراسیون های ورزشی ، ادارات کل ورزش استا ن¬ها ، هیئت های ورزشی و باشگاه¬های ورزشی کشور نیز حضوری فعال دارند.

در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی، بیش از ۱20 شرکت داخلی و خارجی از ایران و کشورهای عراق، چین،ترکیه و روسیه حضور دارند.