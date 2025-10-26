به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حجت‌الله عباسیان با اشاره به تدوین و آماده‌سازی ۲۷ بسته سرمایه‌گذاری در حوزه ی گردشگری استان گفت:این اقدام در راستای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال با محوریت سرمایه‌گذاری برای تولید انجام شده است.

معاون گردشگری این اداره‌کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی لرستان افزود:بسته‌های سرمایه‌گذاری گردشگری با توجه به ظرفیت‌ها و منابع استان و با هدف بهره‌برداری مؤثر از این منابع،رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال طراحی شده‌اند.

عباسیان گفت: این بسته‌ها شامل عرصه‌هایی از ۴۴۵ مترمربع برای واگذاری حق بهره‌برداری از خانه‌های تاریخی تا ۶۲۴ هکتار برای ایجاد تأسیسات گردشگری پیرامون منابع آبی و واگذاری مناطق طبیعی مستعد گردشگری می‌شوند.

وی با بیان اینکه تاکنون چهار طرح از این بسته‌ها به متقاضیان بخش خصوصی واگذار شده ، افزود:اداره‌کل میراث فرهنگی لرستان با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی، پنج بسته سرمایه‌گذاری جدید به مساحت مجموع ۴۳ هکتار و حجم سرمایه‌گذاری ۱.۳۹ همت در ورودی شهرک‌های صنعتی استان ایجاد کرده است.

عباسیان از سرمایه‌گذاران علاقه‌مند دعوت کرد برای بررسی و ارائه پیشنهاد خود به بخش سرمایه‌گذاری وب‌سایت اداره‌کل به نشانی lorestan.mcth.ir مراجعه کنند.