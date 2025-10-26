پخش زنده
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی لرستان با اشاره به تدوین ۲۷ بسته سرمایهگذاری گردشگری در استان از سرمایهگذاران بخش خصوصی برای مشارکت در طرحهای توسعه گردشگری استان دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حجتالله عباسیان با اشاره به تدوین و آمادهسازی ۲۷ بسته سرمایهگذاری در حوزه ی گردشگری استان گفت:این اقدام در راستای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال با محوریت سرمایهگذاری برای تولید انجام شده است.
معاون گردشگری این ادارهکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی لرستان افزود:بستههای سرمایهگذاری گردشگری با توجه به ظرفیتها و منابع استان و با هدف بهرهبرداری مؤثر از این منابع،رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال طراحی شدهاند.
عباسیان گفت: این بستهها شامل عرصههایی از ۴۴۵ مترمربع برای واگذاری حق بهرهبرداری از خانههای تاریخی تا ۶۲۴ هکتار برای ایجاد تأسیسات گردشگری پیرامون منابع آبی و واگذاری مناطق طبیعی مستعد گردشگری میشوند.
وی با بیان اینکه تاکنون چهار طرح از این بستهها به متقاضیان بخش خصوصی واگذار شده ، افزود:ادارهکل میراث فرهنگی لرستان با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی، پنج بسته سرمایهگذاری جدید به مساحت مجموع ۴۳ هکتار و حجم سرمایهگذاری ۱.۳۹ همت در ورودی شهرکهای صنعتی استان ایجاد کرده است.
عباسیان از سرمایهگذاران علاقهمند دعوت کرد برای بررسی و ارائه پیشنهاد خود به بخش سرمایهگذاری وبسایت ادارهکل به نشانی lorestan.mcth.ir مراجعه کنند.