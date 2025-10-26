پخش زنده
امروز: -
همزمان با فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س)، الگوی صبر، استقامت و مهربانی، و روز پرستار، شبکه رادیویی فرهنگ با تدارک ویژه برنامههای متنوع، به گرامیداشت این روز میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «صبح بهوقت فرهنگ» روز دوشنبه ۵ آبان، از ساعت ۶:۳۰ به بازخوانی ابعاد شخصیتی حضرت زینب (س) و جایگاه والای پرستاران اختصاص یافته و در گفتوگو با میهمانان و گزارشهای مردمی، و بخش تعاملی برنامه نقش پرستاران در جامعه امروز بررسی میشود.
در ادامه، برنامه «سرزمین من» در بخشهایی با محوریت «صبر و استقامت زینبی»، از ساعت ۱۳ به تهیهکنندگی محمدرضا حاجحیدری از گروه تاریخ و اندیشه پخش میشود؛ در این برنامه کارشناسان تاریخی و فرهنگی به واکاوی جنبههای الگویی سیره حضرت زینب (س) در زندگی فردی و اجتماعی میپردازند.
همچنین ویژهبرنامه «رهروان سلامت» از گروه تولید و تأمین، با نگاهی مستند به فعالیتهای پرستاران کشور و تلاشهای آنان در سختترین شرایط به روی آنتن میرود.
در بخش ادبی، «ققنوس» از ساعت ۱۵ با پخش شعرها و قطعاتی در وصف حضرت زینب (س) و پاسداشت مقام پرستار همراه شنوندگان خواهد بود.
بخشی از قطار عصرگاهی رادیو فرهنگ نیز در برنامه «ایستگاه ۱۰۶» از ساعت ۱۷ به این مناسبت اختصاص یافته و میلاد حضرت زینب (س)، روز پرستار را ارج مینهد.