پویش به سازِ مدرسه؛ بساز مدرسه» دراستان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر برنامهریزی و توسعه مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: سامانه بساز مدرسه در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور طراحی شده است که امکان معرفی مشکلات و کمبودها در حوزه فضا و تجهیزات در این بستر وجود دارد.
صفرزاده با اشاره به اینکه مردم میتوانند مشکلات موجود در مدارس را در سامانه بساز مدرسه به نشانی https://besazemadrese.ir ثبت کنند، افزود: همچنین افراد میتوانند با ارسال عدد ۱ به شماره ۵۰۰۰۱۲۲۴ یا با شماره گیری #۲۴* به این پویش ملی بپیوندند.
وی با اشاره به اینکه سامانه بساز مدرسه نوپا بوده و هر روز ارتقا و توسعه مییابد، افزود: تا کنون سه طرح شامل طرحهای «سراج»، «شهید عجمیان» و «مدرسه اولیا» ذیل این سامانه در استان ثبت و اجرایی شده است.