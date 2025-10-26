به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در جریان بازدید از مرکز فرماندهی ستاد مشترک نیرو‌های مسلح روسیه گفت که نیرو‌ها و توان هسته‌ای کشورش به‌روزترین و پیشرفته‌ترین در جهان است.

وی تصریح کرد: «ما پیش‌تر هم در این‌باره صحبت کرده‌ایم. این واقعیتی است که برای همه کارشناسان نظامی جهان به‌خوبی شناخته شده است. سطح نوسازی و به‌روز بودن نیرو‌های بازدارندگی هسته‌ای ما در بالاترین سطح ممکن قرار دارد.»

رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد: «می‌توان بدون هیچ‌گونه اغراق گفت که این سطح دست‌کم از میان تمام کشور‌های دارای سلاح هسته‌ای بالاتر است. موشک کروز «بورویستنیک» در جهان هیچ مشابهی ندارد.»

وی افزود: «گزارش‌هایی از سوی صنایع دفاعی به دست من رسیده است که نشان می‌دهند این موشک کروز یک سامانه منحصر‌به‌فرد است.»

رئیس جمهوری روسیه هفته گذشته (۳۰ مهرماه) بر اجرای آزمایش گسترده‌ای از نیرو‌های هسته‌ای این کشور در سه حوزه زمین، دریا و هوا نظارت کرد؛ رزمایشی که هدف از آن، بررسی آمادگی و ساختار فرماندهی نیرو‌های راهبردی اعلام شد.

این تمرین شامل پرتاب موشک بالستیک قاره‌پیمای «یارس» از پایگاه فضایی پلِسِتسک در منطقه آرخانگلسک، شلیک موشک «سینِوا» از یک زیردریایی هسته‌ای در دریای بارنتس و پرتاب موشک‌های کروز هسته‌ای‌ برد از بمب‌افکن‌های راهبردی بود.

کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این رزمایش سطح آمادگی فرماندهی نظامی و مهارت‌های عملی کارکنان عملیاتی را در سازماندهی و کنترل نیرو‌های زیرمجموعه مورد ارزیابی قرار داد و تمام ماموریت‌های تمرین با موفقیت انجام شد.»

روسیه به‌طور منظم چنین تمرین‌هایی را برگزار می‌کند تا کارایی نیرو‌های هسته‌ای خود را آزمایش کرده و در عین حال به رقبا یادآوری کند که همچنان بزرگ‌ترین زرادخانه هسته‌ای جهان را در اختیار دارد.

این رزمایش در حالی انجام شد که تنش‌های میان شرق و غرب در بالاترین سطح طی سال‌های اخیر قرار دارد.