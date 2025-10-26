به مناسبت میلاد حضرت زینب(س) و روز پرستار در مراسمی از ۱۶ پرستار نمونه شهرستان اسدآباد قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: پرستاران در صف مقدم همراهی و مراقبت از بیماران هستند که امروز فرصتی بود مطالبات و مشکلات این قشر عزیز را از نزدیک بشنویم و در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنیم.

اکبر رنجبرزاده افزود: تنها بیمارستان شهرستان اسدآباد مجوز آموزشی-درمانی را دریافت کرده است و در حال حاضر ۲۰۵ پرستار در این بیمارستان فعالیت دارند.

او تأکید کرد: امیدواریم با پیگیری‌های ما در مجلس افزایش استخدام رشته پرستاری را شاهد باشیم.

رنجبرزاده تصریح کرد: بیمارستان دوم اسدآباد هم در ۷ طبقه با ۲۰۰ میلیارد تومان در حال ساخت است و ۲۰۰ و مجوز این بیمارستان هم آموزشی - درمانی است.