پخش زنده
امروز: -
امیر اقبالی، نماینده ایران در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم در ادامه رقابتهای تکواندوی بازیهای آسیایی جوانان در بحرین در دو راند پیاپی حریفی از کشور میزبان را مغلوب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم پسران، امیر اقبالی که در دور نخست حریفی از هنگکنگ را برده بود این بار برابر تکواندوکار میزبان هم نمایشی عالی داشت و با نتایج ۱۲ بر صفر و ۱۶ بر ۴ حریفش را مغلوب کرد و به یکهشتم نهایی رسید.
در دیگر دیدار صبح امروز بهامین پوستیندوز در منهای ۵۵ کیلوگرم پسران در دو راند به بهادر عبدالجعفری از تاجیکستان باخت و حذف شد.