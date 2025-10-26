

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم پسران، امیر اقبالی که در دور نخست حریفی از هنگ‌کنگ را برده بود این بار برابر تکواندوکار میزبان هم نمایشی عالی داشت و با نتایج ۱۲ بر صفر و ۱۶ بر ۴ حریفش را مغلوب کرد و به یک‌هشتم نهایی رسید.

در دیگر دیدار صبح امروز بهامین پوستین‌دوز در منهای ۵۵ کیلوگرم پسران در دو راند به بهادر عبدالجعفری از تاجیکستان باخت و حذف شد.