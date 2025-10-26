به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس گفت: مسابقه میدان پویا با حضور بیش از ۵۰۰ دانش آموز مدارس این شهر برگزار شد و دانش آموزان در کنار پدرانشان به رقابت پرداختند.

حسینی با بیان اینکه این طرح با هدف ایجاد شادی، نشاط و ترویج ورزش بین دانش آموزان برگزار شده است افزود: میدان پویا با محوریت شهر پویا، خانواده پویا و دانش آموز پویا اجرا شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس بیان کرد: مینی چوگو، حمل بادکنک ۲ نفره، سه آجر، لی لی امدادی، فرقون و جابجایی بادکنک با سر از بازی‌های انجام شده در این جشنواره است.