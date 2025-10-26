با پیگیری استاندار خوزستان و براساس مصوبات دولت، تجارت خارجی در بندر اروندکنار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از استانداری خوزستان؛ با پیگیری‌های محمدرضا موالی زاده، استاندار خوزستان و بر اساس مصوبات دولت، پس از ۳ سال از اعلام رسمی اعطای مجوز ترانزیت خارجی به گمرک اروندکنار، روز گذشته نخستین محموله ترانزیت خارجی از بندر اروندکنار به مقصد کویت صورت پذیرفت.

محموله دام زنده (گوسفند)، گرجستان از مسیر کشور آذربایجان و مرز بیله سوار وارد کشور شده و از بندر اروندکنار به کشور کویت ترانزیت شد.

بندر اروندکنار بعنوان نزدیکترین بندر به کشور کویت مناسب‌ترین مسیر جهت ترانزیت دام زنده است.

طبق اعلام نماینده دامپزشکی مجوز ترانزیت ۶ هزار راس گوسفند از مرز اروندکنار اخذ شده است.