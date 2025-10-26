به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «روبارو» به تهیه‌کنندگی حنیف قاسمعلی‌زاده و کارگردانی امیر پذیرفته، به عنوان بهترین فیلم مستند این جشنواره انتخاب شد و دیپلم افتخار این بخش به فیلم «دوتوک» ساخته‌ هادی ثابت رسید.

همچنین «روضه‌ای برای دفاع» ساخته‌ زهرا میری موفق به کسب جایزه‌ بهترین روایت مستند شد و لوح افتخار در این بخش به فیلم مستند «مامان» ساخته‌ علی‌محمد صادقی رسید.

فیلم مستند «میراث باد» به کارگردانی نسیم سهیلی نیز برنده‌ جایزه بهترین فیلم مستند از جشنواره‌ «فیلم و عکس پنج» شد.