جلسه کمیته پدافند غیرعامل مدیریت درمان تأمین اجتماعی خوزستان با حضور دکتر هدایت‌اله عبدی‌زاده مدیر درمان تأمین اجتماعی استان، معاونین و اعضای کمیته پدافند غیرعامل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نشست کمیته پدافند غیرعامل مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان خوزستان با هدف برنامه‌ریزی و هماهنگی فعالیت‌ها در آستانه هفته پدافند غیرعامل و بررسی اقدامات انجام‌شده جهت ارتقای آمادگی مراکز درمانی در شرایط بحران تشکیل شد.

در آغاز جلسه، رضا صادقی دبیر کمیته، گزارشی جامع از عملکرد و اقدامات انجام‌شده توسط این کمیته در حوزه‌های مختلف پدافند غیرعامل ارائه کرد.

سپس دکتر عبدی‌زاده به تبیین نقش مهم پدافند غیرعامل در نظام سلامت و مجموعه درمان سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در مواقع بحران، اعم از تأمین دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در طول جنگ ۱۲ روزه اخیر و آمادگی مطلوب بیمارستان‌های تحت پوشش مدیریت درمان تأمین اجتماعی خوزستان در این دوره، از تلاش‌ها و فداکاری‌های پزشکان، کارکنان درمان و نیرو‌های پشتیبانی قدردانی کرد.

دکتر عبدی‌زاده ، هماهنگی، پیش‌بینی و آموزش مستمر را از ارکان اصلی پدافند غیرعامل در حوزه درمان دانست و بر تداوم برنامه‌های ارتقای آمادگی مراکز درمانی استان تأکید نمود.