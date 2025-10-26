پخش زنده
امروز: -
جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) شرق اهواز گفت: یادوارههای شهدای آبروی محله در شرق این کلانشهر باحضور جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یادواره شهید آبروی محله به همت پایگاه بسیج خواهران حضرت زینب (س) مسجدالغدیر اهواز حوزه حضرت معصومه (س) بسیج جامعه زنان ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) شرق اهواز با هدف گرامیداشت شهید دفاع مقدس حسین ایزدی با حضور بسیجیان و اهالی محله آخر آسفالت اهواز در محل زندگی و درب منزل خانواده این شهید برگزار شد.
این مراسم که با سخنرانی حجت الاسلام شیخ حمید سلامت و مداحی مرتضی توکل برگزار شد، برنامههای متنوعی از جمله قدردانی از خانواده شهدا و اجرای گروه سرود دختران آفتاب و دکلمه خوانی دختران مسجد الغدیر اهواز اجرا و مورد استقبال حاضرین و اهالی این محله قرار گرفت.
شهیدحسین ایزدی متولد شهرستان ایزدخواست در تاریخ ۱۳۳۳ دیده به جهان گشود و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق جهت دفاع از خاک وطن به جبهههای نبرد حق علیه باطل اعزام و در سال ۱۳۵۹ در سن ۲۶ سالگی به فیض شهادت نائل شد.
مصطفی شیخ زاده تکابی، جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) شرق اهواز یادوارههای شهدای آبروی محله را رزمایش فرهنگی انتقال و انتشار فرهنگ ایثار و شهادت در محلات دانست و گفت: پایگاهها و حوزههای مقاومت بسیج این ناحیه بصورت مستمر در طول سال با برگزاری این قبیل برنامهها در قالب یادواره شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا، زیارت گلزار شهدا و برگزاری کاروانهای راهیان نور یاد و خاطره رشادت و دلیری رزمندگان جانبازان و شهدای دفاع مقدس را گرامی میدارند.
وی در ادامه با توصیه جوانان و نوجوانان به مطالعه وصیت نامههای شهدا اظهار داشت: غیرت رزمندگان و جانبازان و شهدا در دفاع از خاک و میهن ایران اسلامی ستودنی و قابل احترام است و این غیرت در روح و جان یکایک هر ایرانی عزتمند و میهن دوستی در عصر حاضر خصوصا در ایام جنگ تحمیلی ۱۲روزه رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی در تجاوز به خاک ایران اسلامی قابل مشاهده و ملموس بود.