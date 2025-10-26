پخش زنده
امروز: -
راهداری مازندران از تجهیز ناوگان خود به خودروی گشت مجهز به امکانات امدادی و تأسیساتی برای خدماترسانی سریع در جادههای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره ماشینآلات و تجهیزات اداره کل راهداری و حملونقل جادهای مازندران، از اضافه شدن یک دستگاه خودروی کاربری گشت راهداری مجهز به ناوگان این اداره کل خبر داد.
ابوالفضل کرمانی خلیلی افزود: این خودرو با هدف پایش مستمر محورهای اصلی و پرتردد استان، بهویژه در ایام پُرترافیک و شرایط نامساعد جوی تخصیص یافته و قابلیت حضور سریع در صحنه سوانح رانندگی و ارائه خدمات امدادی را داراست.
وی در تشریح تجهیزات این خودرو تصریح کرد: جعبه ابزار تخصصی، دستگاه روشنایی پرتابل، کپسول آتشنشانی، دستگاه جوشکاری و برشکاری و ملزومات امداد جادهای از جمله امکانات این خودروی گشت است.
رئیس اداره ماشینآلات راهداری مازندران همچنین از اورهال ماشینآلات راهداری با هدف ارتقای کیفیت نگهداری در فصل سرما خبر داد و گفت: سرویسکاری صحیح و استاندارد موجب افزایش طول عمر ماشینآلات و جلوگیری از توقف ناگهانی تجهیزات در زمستان میشود.
وی در پایان بر ضرورت اجرای برنامه مدون نگهداری از ماشینآلات تأکید و خاطرنشان کرد: بازسازی بهموقع و حفظ آمادگی تجهیزات بهعنوان سرمایههای ملی، نقش مؤثری در ارائه خدمات راهداری در تمام فصول سال دارد.