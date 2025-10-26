به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر کبدی پسران کشور با قهرمانی تیم سیستان و بلوچستان و نایب‌قهرمانی همدان در سالن شش‌هزارنفری جهان‌پهلوان رضازاده اردبیل به کار خود پایان داد.

دیدار نهایی هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر کبدی پسران کشور در سالن شش‌هزارنفری جهان‌پهلوان حسین رضازاده برگزار شد که در پایان، تیم سیستان و بلوچستان با نمایشی درخشان موفق شد با نتیجه ۵۹ بر ۴۵ تیم همدان را شکست دهد و عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کند.

در این رقابت‌ها، تیم همدان به عنوان نایب‌قهرمان معرفی شد و تیم‌های گلستان و کردستان نیز به صورت مشترک بر سکوی سوم ایستادند.

هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر کبدی پسران کشور از تاریخ ۳۰ مهر تا ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور ۲۲ تیم از استان‌های مختلف کشور در اردبیل برگزار شد.

مراسم اختتامیه این دوره از رقابت‌ها با حضور مسئولان فدراسیون کبدی، مدیرکل و معاونان اداره‌کل ورزش و جوانان استان اردبیل، مربیان، داوران و جمعی از ورزشکاران برگزار و در پایان از تیم‌ها و نفرات برتر تجلیل به عمل آمد.