مدیرعامل مجمع خیرین مدرسهساز چهارمحال و بختیاری از برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، علیمردان مردانی گفت: بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسهساز استان هفتم آبان با تمرکز بر نهضت ملی توسعه فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برگزار میشود
وی با اشاره به اینکه خیرین استان طی سالهای گذشته کمکهای مالی و غیرمالی قابل توجهی در ساخت و تجهیز مدارس ارائه کردند، افزود: تجلیل از مشارکت خیرین و تشویق به حمایتهای بیشتر در توسعه فضاهای آموزشی استان از اهداف این جشنواره است.