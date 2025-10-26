به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، علیمردان مردانی گفت: بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان هفتم آبان با تمرکز بر نهضت ملی توسعه فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برگزار می‌شود

وی با اشاره به اینکه خیرین استان طی سال‌های گذشته کمک‌های مالی و غیرمالی قابل توجهی در ساخت و تجهیز مدارس ارائه کردند، افزود: تجلیل از مشارکت خیرین و تشویق به حمایت‌های بیشتر در توسعه فضاهای آموزشی استان از اهداف این جشنواره است.