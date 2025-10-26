برای نخستین بار در یزد، ساخت دریچه قلب از بافت دهلیز قلب دختری ٩ ساله، با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و به نقل از روابط عمومی بیمارستان افشار: فوق تخصص جراحی قلب و عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: این اقدام بر روی فردی با بیماری «تترالوژی فالوت» (که فاقد دریچه ریوی بود) باموفقیت و نتیجه عالی انجام شد.

دکتر مهدی حدادزاده افزود: این روش جدید و نجات بخش که مدتی قبل برای اولین بار در دنیا توسط استاد امیرغفران در شیراز ابداع شد، بتدریج در نقاط مختلف جهان مورد توجه و استفاده قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با این تکنیک، امیدی تازه برای درمان بسیاری از بیماران با نارسایی و تنگی دریچه ریوی خصوصا در سنین پایین که امکان استفاده از دریچه‌های مصنوعی نیست، فراهم می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: درکل کشور، تنها سه یا چهار جراح موفق به انجام این تکنیک که روشی دقیق و پیچیده است، شده‌اند.