به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، شقایق قدیری و مریم امینی تبار از قزوین در مسابقات بدمینتون کارگران کشور، سکو‌های دومی و سومی را کسب کردند.

در این مسابقات که در شاهرود برگزار شد، آمنه احمدی هدایت تیم استان را بر عهده داشت.

مهدی مرادی هم در مسابقات کوراش در خراسان شمالی عنوان سومی را بدست آورد.

فرزاد فرهنگیان هم در وزن ۷۹ کیلوگرم کشتی آزاد کارگران کشور صاحب عنوان نایب قهرمانی شد.

این مسابقات به میزبانی فیروزکوه برگزار شد.

جشنواره گل ملی پوشان فوتسال مقابل عربستان با درخشش فوتسالیست‌های استان

تیم فوتسال کشورمان در بازی‌های آسیایی جوانان با گلزنی سه فوتسالیست قزوینی با نتیجه ۱۴-صفر مقابل عربستان به برتری رسید.

در این بازی حسین رضا یوسفی ستاره زمین بود و شش بار موفق به گلزنی شد.

امیر حسین عبدالرزاقی و ابوالفضل زمانی هم از دیگر گلزنان قزوینی تیم ملی بودند.

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۵ جوانان در بحرین در حال برگزاری است.

یک امتیاز ارزشمند بانوان فوتسالیست گلبرگ تاکستان از بندرعباس

تیم گلبرگ تاکستان در دیدار معوقه هفته اول لیگ برتر فوتسال با نتیجه ۳-۳ فولاد هرمزگان را متوقف کرد.

نماینده استان با این تساوی ۱۰ امتیازی شد و به رده سوم جدول صعود کرد.