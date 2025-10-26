به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، میثم حسین‌زاده اظهار کرد: این عملیات با نظارت کارشناسان دفتر فنی پایگاه میراث جهانی شوشتر و توسط کارکنان اجرایی این پایگاه انجام شده است.

سرپرست پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر توضیح داد: عملیات مرمت و بهسازی بخش‌هایی از کف و جداره حیاط ضلع شمالی خانه تاریخی مرعشی هم‌اکنون به پایان رسیده است.

وی افزود: این عملیات پس از پایش دقیق کارشناسان دفتر فنی پایگاه و شناسایی بخش‌های آسیب‌دیده، با هدف حفظ و احیای این بنای ارزشمند تاریخی انجام شد.

حسین‌زاده بیان کرد: مرمت انجام‌شده شامل برداشت آجر‌های فرسوده و آسیب‌دیده، زیرسازی مقاوم و اجرای مراحل تکمیلی با رعایت اصول مرمتی بوده است.

به گفته وی این اقدامات با نظارت مستمر کارشناسان و کارکنان اجرایی پایگاه صورت گرفته تا ضمن حفظ اصالت بنا، استحکام و زیبایی آن نیز تضمین شود.

خانه مرعشی مربوط به دوره قاجار است و در شوشتر، دروازه غربی آبشار‌های شوشتر واقع شده است.

این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ با شماره ثبت ۷۹۳۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.