به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالرضا داچک به خبرنگار ما گفت: با توجه به فرارسیدن فصل پاییز و وزش باد، هرس درختان در حریم شبکه برق بصورت روزانه با تلاش عوامل بهره برداری و اغلب بدون اعلام خاموشی و بصورت خط گرم انجام می‌شود تا از خاموشی‌های ناخواسته جلوگیری بعمل‌اید.

وی افزود: در این برنامه، بیش از ۳۰۰ اصله درخت در مناطق مختلف شهرستان که شاخه‌های درگیر با شبکه توزیع برق را دارند، هرس می‌شوند.

داچک ادامه داد: همچنین به دلیل برخورد دو دستگاه خودرو در جاده اندیمشک - شوش دانیال و جاده دسترسی روستای قلعه قاسم تعداد ۳ اصله پایه بتونی شکسته و سقوط کرد که در سریع‌ترین زمان ممکن توسط عوامل بهره برداری ۳ اصله پایه جدید جایگزین و نصب شد.

مدیر توزیع برق اندیمشک بیان کرد: پایداری شبکه و مخصوصا نگهداری از تجهیزات آن در اولویت کاری قرار دارد که به این منظور ترانسفور ماتور‌های معیوب در سطح شهرستان شناسایی شده که در شهرک دوکوهه و کوی رسالت تعداد ۳ دستگاه ترانس دارای روغن ریزی جابجا و جهت اورهال به کارگاه تعمیرات ارسال شد.