به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رقابت‌های بدمینتون قهرمانی کارگران کشور در بخش بانوان، به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی و ورزش، با حضور ۵۰ ورزشکار از ۱۲ استان کشور، به میزبانی هیئت ورزش کارگری سمنان در شهرستان شاهرود برگزار شد.

در بخش انفرادی رده سنی بالای ۳۰ سال این رقابت‌ها مریم محمودی از اصفهان

و نسیم جانیان از تهران به ترتیب در رده‌های اول تا دوم قرار گرفتند و مریم امینی از قزوین و معصومه آذرپور از گلستان نیز به طور مشترک سوم شدند.

در رده بندی تیمی این رقابت‌ها نیزمقام اول به اصفهان رسید، گلستان دوم شد و سمنان و کرمانشاه به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.