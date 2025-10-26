پخش زنده
مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: با توجه به شرایط جوی و پیشبینی کمبارشی فصل پاییز، احتمال افزایش آفت سن گندم وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید معین افزود: با توجه به شرایط جوی پاییز و زمستان بارش موثر چندانی نداریم که براین اساس هوا ۱ تا ۱.۵ درجه گرمتر از سال گذشته است که پاییز و زمستان گرم و خشک در انتظارمان است که تبعات خود را در بهار نشان میدهد.
به گفته وی، کشتهای پاییزه به شدت با کمآبی مواجه میشود و سال، سال حشره و کنه است و در خصوص گندم بسته به آن دارد که چقدر از کشت باقی بماند و پایداری داشته باشد از الان نمیتوان گفت وضعیت چطور خواهد بود.
مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: بدترین شرایط اقلیمی و آب و هوایی برای سن فراهم شده به طوری که با گرمای هوا عوامل کنترل کننده کارایی از دست میدهند و فرصت مبارزه کوتاه میشود و هر روز تاخیر سنزدگی را افزایش میدهد و این شرایط در ۱۵ تا ۲۰ سال اخیر بیسابقه است.
سعید معین افزود: بنابر آمار سال زراعی گذشته در سطح ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار مبارزه علیه سن غلات داشتیم، در حالی که پارسال در سطح ۳ میلیون و ۱۲۶ هزار هکتار مبارزه صورت گرفت.