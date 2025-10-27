سمنان با ۴ هزار هکتار سطح زیر کشت و برداشت سالانه بین ۵ تا ۸ هزار تن زیتون کنسروی و روغنی جزء ۵ استان برتر زیتون خیز کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: از بیش از ۵ هزار تن محصول سالانه زیتون این استان، ۷۰ درصد راهی کارخانه‌های روغن کشی و ۳۰ درصد هم به صورت کنسروی مصرف می‌شود.

مهدی قراییان افزود: زیتون کنسروی در شهریور و مهرماه و زیتون روغنی در آبان و آذر ماه برداشت می‌شود.

وی گفت: ۱۴ رقم زیتون در استان سمنان کشت می‌شود که در این میان زیتون زرد و زرد روغنی بیشترین تولید را به خود اختصاص داده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه هشت کارخانه و کارگاه روغن کشی در استان فعال است گفت: در اغلب باغ‌های زیتون استان سمنان از کود و سموم شیمیایی استفاده نمی‌شود وهمین ویژگی موجب شده محصول روغن زیتون استان دربازار‌های داخلی و خارجی پرطرفدار باشد.

وی گفت: ۳ هزار بهره بردار در بخش زیتون در استان فعالیت میکنند و امسال پیش بینی میشود بیش از ۵ هزار تن زیتون از باغ های استان برداشت شود.

قراییان افزود: زیتون کاران استان چند سالی است در کنار باغداری فراوری و روغن گیری هم انجام می‌دهند و پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۸۰۰ تن روغن زیتون از زیتون‌های باغات استان سمنان استحصال شود.

شهرستان‌های سمنان ، سرخه ، گرمسار و آرادان قطب تولید زیتون در استان سمنان هستند.