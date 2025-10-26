پخش زنده
با استقبال مسئولان ورزش استان، کبدی کاران دختر و پسر استانمان پس از کسب عنوان نائب قهرمانی وارد فرودگاه اردبیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل، گفت: کبدیکاران استان اردبیل در قالب تیم ملی جوانان نایب قهرمانی آسیا را در بحرین به دست آوردند.
عوض نخست در مراسم استقبال از کبدی کاران اردبیلی حاضر در تیم ملی در فرودگاه این شهر، اظهار کرد: پنج نفر از اعضای تیم ملی کبدی جوانان کشورمان حاضر در مسابقات آسیایی بحرین در استان اردبیل بود که چهار نفر بازیکن و یک نفر به عنوان سرپرست از این استان حضور داشتند.
وی افزود: این ورزشکاران موفق شدند تا برای اولین بار در رده سنی جوانان موفقیتی بینظیر در آسیا به دست آورده و همراه با تیم ملی کبدی کشورمان با تلاش و پشتکار جدی مقام نایب قهرمانی و مدال نقره را به دست آورند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل تصریح کرد: به زودی مراسم تجلیل از این ورزشکاران با حضور مسئولان استانی برگزار میشود تا ما بتوانیم در حد وسع و توان خود قدردان این تلاش و مجاهدت ها شویم.
نخست از رئیس هیئت کبدی استان که به عنوان سرپرست تیم در مسابقات بحرین حاضر شده بود، قدردانی کرد و گفت: این هیئت با تلاش و پشتکار فراوان در برگزاری المپیاد دختران و پسران نیز توانست خوش بدرخشد و شایستگیهای استان اردبیل را به تصویر بکشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بیشترین سرمایهگذاری در ورزش در گروه سنی پایه انجام میشود که به یقین برگزاری رویدادهای مختلف در این رده سنی میتواند فرصت شناسایی ورزشکاران موفق به تیمهای ملی را مهیا کند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل اضافه کرد: ما شرایط خوبی را در این رشته در سطح استان شاهد هستیم و سعی ما بر این است تا با پشتیبانیهای همهجانبه بتوانیم کبدی استان را به عنوان پشتوانه تیم ملی مهیا و آماده حضور در رقابتهای مختلف کنیم.
نخست بیان کرد: شرایط برای برگزاری رویدادهای مختلف در استان اردبیل فراهم شده و ما از هیئتهای مختلف ورزشی خواستهایم تا با توجه به تدارک زیرساختهای مطلوب، در برگزاری اردوها پیشقدم شوند.