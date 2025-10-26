به گزارش خبرگزاری داوسیما، مرکز اصفهان؛ دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و پیکان در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر فوتبال امروز ۴ آبان از ساعت ۱۷ در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار می‌شود.

سپاهانی‌ها در ۵ دیدار قبلی خود ۳ بُرد، یک باخت و یک تساوی داشتند و پیکان نیز در ۵ بازی قبلی خود ۳ تساوی و ۲ باخت در کارنامه خود ثبت کردند.

۵ دیدار اخیر این تیم تاکنون با ۳ بُرد برای سپاهان و ۲ بُرد برای پیکان همراه بوده است.

قضاوت این دیدار را ایمان کهیش برعهده دارد و صادق رستمی، فرزاد ایمانی‌نژاد و حسین زمانی کمک‌های وی هستند، مسعود مرادی ناظر این مسابقه است، موعود ببنیادی فرد و بهار سیفی نیز داوران VAR هستند.