فرماندار ویژه دزفول گفت: دانش آموزان و مردم باحضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، یکبار دیگر انزجار خود از استکبار جهانی را اعلام خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا خردمند روز یکشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های ۱۳ آبان در سالن نشست‌های فرمانداری ویژه دزفول ضمن گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان اظهار داشت: راهپیمایی ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح از میدان آزادی تا مقابل مصلای امام علی (ع) برگزار می‌شود و مردم دزفول بار دیگر انزجار خود را از استکبار جهانی فریاد می‌زنند.

وی بیان کرد: امسال با توجه به جنگ ۱۲ روزه و تهدید‌های دشمن مبنی بر جنگی دوباره نیاز است راهپیمایی ۱۳ آبان پرشورتر برگزار شود همانطور که در جنگ ۱۲ روزه نیز مشهود بود این تجمع و همدلی‌ها دشمن را شکست می‌دهد.

خردمند آگاهی، اتحاد و همدلی مردم در جنگ ۱۲ روزه را یادآور شد و افزود: در حالی که دشمن تصور می‌کرد به راحتی می‌تواند مردم را علیه جمهوری اسلامی به خیابان بکشاند دچار اشتباه شد و نیرو‌های مسلح کشورمان سرافرازانه به موفقیت دست یافتند.

فرماندار ویژه دزفول با اشاره به وقایع تاریخی ۱۳ آبان گفت: نیاز است در این فرصت برنامه‌های فرهنگی پرمحتوایی در آموزش و پرورش تهیه و راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور آحاد مردم، دانش آموزان و دانشجویان برگزار شود.

وی بر ضرورت نقش رسانه و فضای مجازی در تبیین این روز تاثیرگذار تاکید کرد و افزود: حضور اقشار مختلف جامعه و برگزاری راهپیمایی باشکوه، تجدید بیعت با انقلاب و قوت قلبی برای نیرو‌های مسلح و مقام معظم رهبری خواهد بود.

حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تیری به قلب دشمن است

خردمند تصریح کرد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی، تیری به قلب دشمن خواهد بود و نقش بسزایی در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی خواهد داشت.

وی افزود: انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها برنامه‌هایی به منظور تبیین این روز ملی برگزار کنند تا نسل جوان و نوجوان به ویژه نسل زد بدانند برای پیروزی انقلاب اسلامی چه خون‌هایی ریخته شده و چه رنج‌هایی کشیده شده است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه دزفول نیز در این نشست استفاده از پهپاد و ریزپرنده در مسیر راهپیمایی را ممنوع اعلام کرد مگر اینکه پیش از آن درخواست کتبی به فرمانداری داده و مجوز‌های لازم اخذ شده باشد.

علی قلطاغ ساز ۱۳ آبان را یادآور حادثه تاریخی سال۵۷ دانست و افزود: دانش آموزان زیادی در تهران به علت شرکت در راهپیمایی شهید شدند.

وی بر ضرورت مزین شدن مسیر راهپیمایی در شهر‌ها و روستا‌های دزفول به تصاویر شهدای ۱۲ روزه تاکید کرد و ادامه داد: برای رفاه حال شرکت کنندگان در راهپیمایی موکب‌هایی در مسیر راه اندازی و ایستگاه‌های نقاشی و کودک در نظر گرفته خواهد شد.

در این نشست، برگزاری یادواره ۷۶۰ شهید دانش آموز دزفول در حسینه ثارالله، راه اندازی غرفه‌های دانش آموزی در محل چایخانه و برگزاری صبحگاه دانش آموزی از جمله برنامه‌های تدارک دیده شده به مناسبت هفته ۱۳ آبان در دزفول بیان شد.

۱۳ آبان به نام «روز دانش‌آموز» شناخته می‌شود، زیرا در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۵۷، دانش‌آموزان ایرانی در اعتراض به رژیم پهلوی در مقابل دانشگاه تهران تجمع کردند. نیرو‌های حکومتی برای سرکوب تظاهرات به سوی آنان تیراندازی کردند که منجر به شهادت تعدادی از دانش‌آموزان شد. این واقعه به نمادی از شجاعت، آگاهی و نقش مؤثر نسل جوان در پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل شد و از آن پس، ۱۳ آبان به یاد جان‌باختگان آن رویداد، «روز دانش‌آموز» نام‌گذاری شد.