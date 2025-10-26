به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، عباس حاجی حسینی بابیان این که استان یزد در تولید انار دارای رتبه چهارم کشوری است، گفت: تاکنون حدود ۸۰ درصد از این محصول برداشت شده و تا نیمه آبان این امر پایان می‌پذیرد.

وی با بیان اینکه برداشت انار از سطح ۷هزار و۶۷۴ هکتار باغات یزد انجام می‌شود افزود: ارقام عمده این محصول در استان شامل ملس یزدی، شیرین شهوار، ملس سریزد، گل تفت و انار زاغ بوده و شهرستان‌های میبد، تفت، ابرکوه، مهریز و اردکان بیشترین سطح زیر کشت انار را به خود اختصاص داده است.

به گفته این مقام مسئول انار یزد در شرایط سخت کویری و با کمترین نیاز آبی پرورش می‌یابد، که به دلیل تابش فراوان آفتاب و اختلاف دمای محسوس شب و روز، از قند طبیعی بالا و طعمی اصیل برخوردار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد خاطرنشان کرد: انار یزد با دارا بودن مقادیر بالایی از آنتی‌اکسیدان‌ها، ویتامین‌ها و ترکیبات ضدالتهابی، یک داروی طبیعی برای تقویت سیستم ایمنی بدن و سلامت قلب محسوب می‌شود.

حاجی حسینی در پایان ذکر کرد: کرم گلوگاه انار، آفت مگس مدیترانه‌ای، خاموشی مکرر چاه‌های کشاورزی و نیز افزایش فاصله دوره آبیاری باعث کاهش عملکرد و کیفیت در سال جاری شده است.