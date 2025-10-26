پخش زنده
پخش فیلم «پرستار»، پخش پرترهای از ابوالقاسم حالت در «مستند فرهنگ» و از رونمایی سکوی ملی هوش مصنوعی تا گفتوگو درباره شکاف سواد رسانهای و فرهنگ دیجیتال در برنامه «هفت اقلیم» از شبکههای رادیویی و تلویزیونی روانه آنتن میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش دوشنبه ۵ آبان مصادف با روز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، فیلم «پرستار» را پخش خواهد کرد.
«پرستار» به کارگردانی علی رضا سبزواری دوشنبه ۵ آبان ساعت ۱۱ روانه آنتن میشود.
داستان فیلم درباره پرستاری به نام زهره اعتماد است که درست در شب میهمانی با نامزدش و خانواده هایشان با خانمی در خیابان برخورد کرده و او را به بیمارستان میرساند.
مصدوم از او میخواهد که بچه اش را که در شهریار در خانه تنها مانده به پیش او بیاورد.
خانواده داماد که از نیامدن زهره ناراحت شدند با دلخوری منزل پدر و مادر زهره را ترک میکنند.
زهره به اتفاق نامزدش عازم شهریار میشوند و پس از پرس و جو دختر کوچکی را در منزل یافته و به بیمارستان نزد مادرش میآورند.
زهره در ۵ سالگی در منطقه جنگی بوده که بر اثر فداکاری یک پرستار از مرگ نجات پیدا میکند و به همین جهت به شغل پرستاری علاقمند میشود و.....
آتنه فقیه نصیری، امین زندگانی و زنده یاد نیکو خردمند در فیلم سینمایی «پرستار» هنرنمایی کردهاند.
برنامه «مستند فرهنگ»
«مستند فرهنگ» امروز یکشنبه ۴ آبان در پرترهای شنیدنی و تحلیلی، با روایت زندگی و آثار ابوالقاسم حالت طنزپرداز و شاعر برجسته معاصر از رادیو فرهنگ پخش میشود.
ابوالقاسم حالت، شاعر و روزنامهنگاری بود که طنز را نه برای خنده، بلکه برای اصلاح جامعه به کار میگرفت.
او در اشعار و نوشتههای خود، از فساد و بیانضباطی اجتماعی تا دلزدگی فرهنگی را بازتاب داد و نشان داد چگونه میتوان با واژهای خندان، حقیقتی تلخ را فریاد زد.
در برنامه «مستند فرهنگ»، با مرور آثار مهم او، چون دیوان شوخ، دیوان ابوالعینک و مجموعه طنزهای اجتماعی منتشرشده در روزنامه کیهان، روند اندیشه و قلم این شاعر بررسی میشود.
همچنین استفاده خلاقانه او از غزلیات حافظ، صنایع ادبی و نگاه اجتماعی به طنز مورد واکاوی قرار میگیرد.
به گفته پژوهشگران، حالت از طنز بهعنوان «آینه جامعه» بهره میبرد؛ آیینهای که در آن میتوان سیمای درد، کاستی و امید را یکجا دید.
«مستند فرهنگ» در این قسمت، دُرّی از گنجینه ادبی ایران را روایت میکند؛ شاعری که خود گفته بود: «آنچه مینویسم تاریخ است؛ تاریخ دیروزی که امروز با لبخند میخوانید.»
در این مستند بخشهایی از زندگی و اثار ابوالقاسم عبداللّه فرد متخلص به حالت، شاعر، مترجم و طنزپرداز و شاعر سرود «پاینده بادا ایران»، اوّلین سرود ملّی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مرور میشود.
«مستند فرهنگ» با تهیهکنندگی حمیرا فراتی از گروه تولید و تأمین ساعت ۱۴:۳۰ از آنتن رادیو فرهنگ پخش و ساعت ۱۹:۳۰ بازپخش میشود.
برنامه «هفت اقلیم»
برنامه «هفت اقلیم» یکشنبه ۴ آبان، در رادیو فرهنگ با محور «رسانه، فناوری و انسان معاصر» روی آنتن میرود.
این برنامه به نویسندگی معصومه سادات علوینکو تازهترین رویدادهای ارتباطی کشور را مرور میکند.
از رونمایی نسخه آلفا سکوی ملی هوش مصنوعی تا افزودن ۴۰۰ سرویس دهنده داخلی به کارافزار شاد و تعیین شعبه ویژه رسیدگی به شکایات از سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات، سرفصلهای خبری بخش «از جهان ارتباطات» هستند.
در ادامه، با همراهی دکتر محمدمهدی سید ناصری، فاصله میان «سواد رسانهای» و «سواد فرهنگی» در زیست کودک امروز بررسی میشود؛ کودکی که زودتر از قصههای ملی، چهرکها و آواتارها و پویانماییهای چندملیتی را میشناسد.
بخش دیگری از برنامه به نشست تخصصی «بازسازی روایت راهبردی ایران در عصر جنگ روایتها» با حضور دکتر لعیا محبویی اختصاص دارد و سپس در گفتوگو با دکتر الهه خوانساری، ابعاد برگزاری هفته جهانی سواد رسانهای و اطلاعات (۲ تا ۹ آبان) مرور میشود.
در محور بینالمللی، دکتر بهزاد احمدی از تازهترین دستاوردهای «هشتمین کنفرانس بینالمللی سواد رسانهای و اطلاعاتی» با موضوع «تفوق اذهان بر هوش مصنوعی» سخن میگوید؛ و در گفتوگوی پایانی، دکتر علیرضا شواخی زواره و دکتر حمید ضیاییپرور به چالشها و ظرفیتهای «رسانههای جدیدتر از جدید» و «تولید محتوای اثربخش با هوش مصنوعی» میپردازند.
برنامه «هفت اقلیم» از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ روز یکشنبه ۴ آبان ساعت ۱۶ از رادیو فرهنگ پخش میشود.