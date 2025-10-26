پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر ضرورت نگاه بلندمدت و اجتماعی در برنامهریزیهای روستایی گفت: تحقق توسعه پایدار، در گرو توجه به ظرفیتهای بومی، هویت فرهنگی و مشارکت اجتماعی مردم روستا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحیامیری امروز در نشست مشترک با عبدالکریم حسینزاده معاون رئیسجمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ، با تبیین ضرورت تحول در نگرش به توسعه روستاهای کشور گفت : نباید در برنامهریزی برای توسعه روستاها به رویکردهای کوتاهمدت بسنده کرد. توسعه واقعی نیازمند نگاه بلندمدت، راهبردی و اجتماعی است. تغییرات اقتصادی در بستر تحولات اجتماعی شکل میگیرد؛ زمانی که فرهنگ و سبک زندگی روستا دگرگون شود، نیازها، الگوهای اقتصادی و حتی زبان و ادبیات نیز متحول خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت تدوین افق ۲۰ ساله برای توسعه روستایی افزود: بهجای هدفگذاریهای شتابزده، باید مسیر توسعه را در چهار دوره پنجساله ترسیم کنیم تا دستیابی به اهداف ملی در افق بلندمدت ممکن شود. امروز بیش از سههزار بومگردی در کشور فعال است و برای رسیدن به چهارهزار بومگردی باید با برنامهریزی دقیق، گامبهگام و واقعبینانه پیش رفت.
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر اینکه وابستگی بیش از حد به نظام بانکی نمیتواند پاسخگوی نیازهای واقعی روستاها باشد، گفت: نباید مسئله توسعه روستا را به پرداخت وام و نظام بهرهای محدود کنیم. چنین سیاستی نه تنها موجب پایداری نمیشود، بلکه در آینده میتواند روستاییان را با چالش بدهی و کاهش توان اقتصادی مواجه کند. راهکار مؤثر، ایجاد اقتصاد محلی پویا، خودکفایی و بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی روستاهاست.
صالحیامیری با اشاره به ضرورت احیای هویت فرهنگی و اجتماعی در روستاها افزود : توسعه فیزیکی بدون بازسازی روح و فرهنگ روستا معنا ندارد. باید موسیقی، صنایعدستی، تولیدات محلی، خوراک، پوشاک، شعر و گویش بومی را احیا کنیم. آنچه روستا را زنده نگه میدارد، هویت و روح فرهنگی آن است؛ وگرنه ساختوساز بدون محتوا، تنها منجر به ایجاد شهرکهایی بیروح خواهد شد.
وی یکی از راهکارهای عملی وزارتخانه را برندسازی و الگوسازی در حوزه روستاهای شاخص کشور دانست و گفت : میتوان در هر استان چند روستای نمونه را به عنوان برند ملی انتخاب و با تمرکز بر حمایتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، این روستاها را به الگوی توسعه محلی تبدیل کرد. در گام بعد، میتوان با تولید محتوای آموزشی و ترویجی از این نمونهها، سایر روستاها را نیز به سمت توسعه پایدار هدایت کرد.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به موفقیت ثبت جهانی روستاهای شفیعآباد، کندلوس و سهیلی افزود: در مدت کوتاهی، این روستاها توانستند توجه ملی و بینالمللی را جلب کنند و رسانه ملی نیز در معرفی آنها نقش مؤثری داشت. با این حال، باید مراقبت کنیم که این دستاوردها استمرار داشته باشند و سازوکار لازم برای تداوم جایگاه جهانی آنها فراهم شود.
صالحی امیری با تاکید بر لزوم تفاهم و همافزایی میان دستگاههای اجرایی کشور برای تحقق اهداف توسعه روستایی گفت : پیشنهاد من امضای تفاهمنامهای مشترک میان دستگاههای مرتبط است تا پروژههای قابل اجرا، واقعی و متناسب با ظرفیتهای محلی تدوین شود. وزارت میراثفرهنگی آمادگی دارد دادهها و ظرفیتهای اطلاعاتی خود را در اختیار این همکاری قرار دهد. ما امروز با کمبود داده مواجه نیستیم، بلکه به اراده ملی و هماهنگی ساختاری نیاز داریم.
وی افزود : حرکت در مسیر توسعه پایدار روستایی نیازمند اراده ملی و اجماع در سطح حاکمیتی است. ساخت اجتماعی و فرهنگی روستاها باید در چارچوب این اراده ملی شکل گیرد. در بسیاری از طرحها ، شهرکهایی ساخته شد که فاقد روح و فرهنگ روستایی بودند. امروز باید به بازآفرینی هویت فرهنگی و زیست بومی در این مناطق بازگردیم.
وزیر میراث فرهنگی تاکید کرد: برای تحقق توسعه متوازن، باید از نگاه کلیشهای به مفهوم «محرومیت روستایی» فاصله بگیریم. روستاها محروم نیستند، بلکه مستعدند. هر روستا ظرفیتی بالقوه دارد که با مدیریت هوشمند و برنامهریزی منسجم میتواند به نقطه جهش و پیشرفت تبدیل شود. در گام نخست، لازم است چند روستای منتخب در هر استان به عنوان الگو برگزیده و با حمایت ملی تقویت شوند تا مسیر توسعه فرهنگی و اقتصادی در سایر نقاط کشور نیز هموار شود.